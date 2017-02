Alzheimercafe: Hoe communiceer je met mensen met dementie?

Maandag 6 maart 2017 vanaf 19:30 uur.

Vandaag is er weer een Alzheimercafe. Het thema van deze bijeenkomst: “Communiceren met mensen met dementie: hoe doe je dat?” Gastspreker is communicatiedeskundige mevr. Tineke van Sleen. Zij werkt als trainer/coach vanuit haar eigen onderneming ‘Van Sleen Training en Innovatie’.

Wat is de invloed van dementie op de communicatie? Wat zeg je tegen je partner, buurman, vader, moeder of klant in de winkel, met deze hersenziekte? Hoe kun je op een effectieve manier communiceren met iemand die dementie heeft? Waar loop je tegenaan in de communicatie met de ander? Tineke van Sleen zal op een interactieve wijze antwoord geven op deze vragen. Ook zal zij vertellen over begrijpen en begrepen worden en mogelijkheden aanreiken om de communicatie prettiger/eenvoudiger te laten verlopen.

Als u zelf te maken heeft met Dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel of Parkinson dan bent u samen met uw mantelzorger(s) van harte welkom op maandag 6 maart 2017 in het Alzheimercafé. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in het Grand café de Biesbosch aan de Kerkbuurt 200 te Sliedrecht. Tijdens deze avond is er voldoende gelegenheid voor ontmoeting, het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Wilt u meer informatie?

Bel dan met de mantelzorgconsulent op de dinsdag of woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 0184-416729 of mail naar r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl

Heeft u andere vragen over dementie of wilt u uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen naar de Alzheimertelefoon. Deze is 24 uur per dag gratis bereikbaar voor hulp bij dementie 0800-5088.

Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, buren en voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt informatie en steun geboden en het werkt mee aan meer openheid over dementie.

Locatie: in het Grand café de Biesbosch aan de Kerkbuurt 200 Organisator: Welzijnswerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0800-5088 Email: r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl Website: www.alzheimer-nederland.nl/dordrecht