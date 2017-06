Expositie Margriet van Iperen

Van donderdag 30 maart 2017 tot en met vrijdag 30 juni 2017.

Bekijk de natuur door de ogen van een veelzijdige schilderes Margriet van Iperen.

De veelzijdige schilderes Margriet van Iperen schildert al ruim 20 jaar. Ze is begonnen bij hobbyclub Ducdalf in Hardinxveld-Giessendam en heeft sindsdien heel veel lessen gevolgd en daardoor allerlei technieken onder de knie gekregen. Margriet schildert voora landschappen, natuur, bloemen en portretten. Ook abstracte werken maken onderdeel uit van haar repertoire. Ze verbeeld deze onderwerpen vaak impressionistisch met acryl of olieverf.

De expositie is te bekijken tijdens de openingstijden van de bibliotheek

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl