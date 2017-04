Van vrijdag 14 april 2017 tot en met vrijdag 30 juni 2017.

De in Sliedrecht geboren kunstenares Meriska van Hof exposeert in de maanden april, mei en juni in Waardeburgh Zorgcentrum, Locatie Parkzicht. Er hangt een nieuwe serie ‘Rust in de Schepping’ techniek: acryl op canvas. Tevens zijn er drie nieuwe potlood/ pastel tekeningen van dromerige vrouwengezichten te bewonderen.

Meer info zie www.meriskavanhof.nl

Locatie: Lijsterweg 27 Website: www.meriskavanhof.nl