Filmdag Baggeren Offshore in Nationaal Baggermuseum

Zaterdag 15 april 2017, van 11:00 uur tot 16:35 uur.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat je niet zomaar een boorplatform of een windmolen op de zeebodem kunt plaatsen? Zonder fundering spoelt de grond onder de poten heel snel weg.



En dat je niet zomaar een pijpleiding of een kabel in de zee kunt leggen? De zeebodem is namelijk geen keurig egaal zandbed, maar bestaat uit zand, grind, kuilen en gaten. En verandert voortdurend door de stroming van het water. Als je daar zonder voorbereiding een kabel inlegt, zal die snel beschadigd zijn.



Het voorbereiden van de zeebodem, het aanleggen van kabels en pijpleidingen, het maken van een fundering, dat zijn hele belangrijke werkzaamheden voor de offshore baggeraars.



Op zaterdag 15 april toont het Nationaal Baggermuseum films van diverse offshore projecten. Er zijn 2 voorstellingen: de eerste voorstelling begint om 11.00 uur tot ongeveer 13.45 uur. In de pauze kunt u eventueel huisgemaakte soep en/of vers belegde broodjes kopen in het museum.



De tweede voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.35 uur. In de pauze kunt u genieten van een heerlijke kop thee of koffie. Het exacte programma vindt u op de site van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht, ga naar www.baggermuseum.nl

Locatie: Molendijk 204 Organisator: Nationaal Baggermuseum Telefoonnummer: 0184 414166 Email: info@baggermuseum.nl Website: www.baggermuseum.nl