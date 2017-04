Paasviering Hopeless or Hopeful?

Zondag 16 april 2017, van 15:30 uur tot 17:30 uur.

Kom luisteren naar het Paasverhaal uit de Bijbel.

Samen zingen we in verschillende talen.



Er is een speciaal programma voor kids t/m 12 jaar.

Crèche voor kids t/m 4 jaar.

Vertaling aanwezig.

Na afloop een hapje en drankje.

Vreemdelingen, vluchtelingen, Medelanders en Nederlanders; Welkom en neem gerust anderen mee.

Locatie: Griendencollege, Professor Kamerlingh Onneslaan 109 Organisator: ICF Alblasserwaard Website: www.icfalblasserwaard.nl