Woensdag 19 april 2017, van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Maak kennis met Emotionally Focussed Therapy. En doorbreek instinctieve gedragspatronen en negatieve emoties



Op woensdag 19 april is Mirry Romeijn te gast in Bibliotheek Sliedrecht. Mirry is werkzaam bij EFT praktijk de Brug. En ze vertelt deze avond alles over deze Emotionally Focussed Therapy. Met deze methodiek worden ongewenste instinctieve gedragspatronen doorbroken en negatieve emoties en spanning ontladen.

EFT wordt ook wel emotionele accupunctuur genoemd. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? En hoe pijn en negatieve gevoelens verminderen en uiteindelijk verdwijnen? Iedereen is van harte welkom.

De avond duurt van 19.30 – 21.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan via de website of aan de balie van de Bibliotheek.

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl