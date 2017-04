Donderdag 20 april 2017 vanaf 19:30 uur.

Vandaag organiseert de Historische Vereniging Sliedrecht een avond met als thema: Sliedrechtse gebeurtenissen in de 2e Wereldoorlog.

De Stichting Struikelstenen Sliedrecht is uitgenodigd het gedeelte voor de pauze in te vullen.

Anja van der Starre vertelt over de 11 Merwedegijzelaars die omkwamen in Duitse gevangenschap en Gerrit Venis verhaalt achtergrond en geschiedenis van de “verkenningstocht”, die Simon Kleinkramer (16 jaar oud) ondernam met zijn oom Jacques van Gelderen. Een “verkenningstocht” die aannemelijk had moeten leiden tot het onderduiken van beide families.

Na de pauze is het woord aan Ad van Liempt (journalist en tv-programma maker).

Hij staat stil bij Joop Hollebrands, een Sliedrechter die vanwege zijn activiteiten in de

2e Wereldoorlog hoge Britse en Amerikaanse onderscheidingen ontving.

Posthum werd Hollebrands de Jad Wasjem-onderscheiding voor hulp aan Joden toegekend. Bij de familie Hollebrands vonden 2 Joodse kinderen onderdak. Helaas overleefden zij de oorlog evenmin als hun ouders en ouder zusje.

Voor beide kinderen zullen in 2018 ook Struikelstenen worden gelegd bij het voormalige woonhuis van de familie Hollebrands in de Hugo de Grootstraat.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Grienden College, Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht.

Aanvang: 19.30uur (inloop en koffie vanaf 19.00 uur).

De toegang is voor leden van de Historische Vereniging Sliedrecht gratis.

Niet leden betalen twee euro of worden meteen lid (voor € 17,50 per jaar).

Locatie: in het Grienden College, Kamerlingh Onneslaan Organisator: Historische Vereniging Sliedrecht Website: www.historie-sliedrecht.nl