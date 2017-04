Steven Payne & Paul Hobday met Roots en Blues in Havana

Vrijdag 21 april 2017 vanaf 21:00 uur.

SP2 is een Britse twee-mans formatie bestaande uit Steve Payne & Paul Hobday. Dit krachtige roots / blues / boogie duo staat op podia door heel Europa waar zij hun eigen reportoire met veel gevoel vertolken.

Steve Payne kan rustig omschreven worden als één van de meest unieke en veelzijdige gitaristen in het Verenigd Koninkrijk maar is ook een gevierd en niet-voorspelbare singer-songwriter, multi-instrumentalist, wordsmith en verhalenverteller.

In 2010 bundelde Steve zijn krachten met Paul Hobday, een Westcountry “gun for hire” gitarist, om een krachtig duo te vormen dat op grote schaal tourde door Canada, Europa en de VS.

Na het opnemen van een nieuw studio-album, “Raise A Glass”, keerden Payne en Hobday terug naar de VS om daar als duo, maar ook als trio met Yardbirds en Nine Below Zero Harpman Billy Boy Miskimmin, te touren.

Deze niet allerdaagse act maakt speciaal voor ons een tussenstop in Sliedrecht waarbij niet uitgesloten is dat ze zullen worden bijgestaan door één of twee gastmuziekanten. Tijdens deze intieme avondsessie gaan we terug naar de roots... sit back, have a drink and enjoy!



De formatie begint omstreeks 21.00 uur met spelen en uiteraard is de entree gratis



Bekijk hier alvast een voorproefje: vimeo.com/121891168

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: café Havana Telefoonnummer: 06 54 766 390 Email: cafehavana@live.nl Website: www.cafehavana.nl