Afsluiting fototentoonstelling met de schrijversgroep van Sliedrechts Dialect Verhaaltje

Zaterdag 22 april 2017, van 15:00 uur tot 16:00 uur.

Vandaag van 15:00 tot 16:00 uur wordt een speciaal uurtje. De Historische Vereniging Sliedrecht sluit de fototentoonstelling in het Sliedrechts Museum af met een misschien wel éénmalig optreden van de schrijversgroep van het bekende Sliedrechts Dialect Verhaaltje. Al meer dan twaalfhonderdzestig keer verscheen wekelijks in De Merwestreek een belevenis uit het Sliedrechtse alledaagse leven.

Een aantal dialectschrijvers zijn aanwezig. Door de voorzitter van de van de groep wordt kort en bondig tekst en uitleg gegeven over het Sliedrechtse dialect. Er worden verhalen verteld door de dialectschrijvers.

Voorts wordt een film vertoond met een oefening van het Groene Kruis waarin dokter Zijp een rol speelt. Het belooft een uurtje te worden met sfeer en de gezelligheid van dorpsgenoten die willen ervaren hoe het was of eindelijk wel eens willen weten of het klopt wat in de loop der tijd rond verteld werd.



De fototentoonstelling over het Sliedrechtse verenigingsleven wordt op deze zaterdag beëindigd. Maak gebruik van deze laatste kans en geniet van een speciaal uurtje Sliedrecht. Het Sliedrechts Museum vindt u in de Kerkbuurt van Sliedrecht.

Locatie: Kerkbuurt 99 Organisator: Sliedrechts Museum Telefoonnummer: 0184 413404 Email: info@sliedrechtsmuseum.nl Website: www.museumsliedrecht.nl