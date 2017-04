The Stiff met een tibute to The Ramones en Sex Pistols in Havana

Zaterdag 22 april 2017 vanaf 22:00 uur.

The Stiff komt uit Den Haag en speelt liedjes uit de periode 1977-1982, de tijd van de punk, de ska en de new wave. Met de periode rond 1960 zijn dat de leukste en energiekste jaren in de geschiedenis van de popmuziek. Ook een periode met heel veel one hit wonders, verschrikkelijk goede liedjes, gemaakt door mensen die amper wisten hoe ze een instrument moesten vasthouden maar die wel goede ideeën hadden. Dat leverde pretentieloze muziekjes op met een naïeve, maar frisse kijk op de zaken!

De leden van The Stiff groeiden allemaal op in die punktijd en spelen al sinds jaar en dag in allerlei bandjes, en omdat de aanhouder altijd wint kregen ze op den duur ook succes. Zanger Johnny Stiff won de Grote Prijs van Nederland met The Suburbs, drummer Bobby Stiff tourde met Venus Flytrap meerdere malen door the USA en gitarist Idi was een van de eerste Nederlandse muzikanten die na de val van het IJzeren Gordijn door clubs in het Oostblok werd uitgenodigd om te komen spelen, nota bene met een band die Brezhnev heette!

Spelen hebben ze inmiddels ook wel geleerd en met authentieke instrumenten en versterkers uit die periode zorgen ze voor een onvergetelijk uurtje hits die je op geen enkel retro-radiostation meer hoort...

Ter ere van hun eerste optreden ooit in Sliedrecht brengt The Stiff een tribute aan The Ramones en Sex Pistols. Broeken vast en helmen op... dit wordt vanaf 22.00 uur knallen!

Deze avond is er gratis entree.

Een voorproefje van wat ons te wachten staat: www.youtube.com/watch?v=YGlAVpsn4ts

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: café Havana Telefoonnummer: 06 54 766 390 Email: cafehavana@live.nl Website: www.cafehavana.nl