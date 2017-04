Zondag 23 april 2017 vanaf 20:00 uur.

Vanavond zal in de Dijksynagoge de jaarlijkse Jom Hasjoa herdenking plaatsvinden. Elk jaar een bijzondere gebeurtenis waarbij de synagoge steeds helemaal vol is. Gelukkig maar, want de herdenking van deze afschuwelijke bladzijde in de geschiedenis van Europa staat niet op zichzelf en is dan ook noodzakelijk, hoe pijnlijk de herinnering ook kan zijn.

Afgezien van het feit dat er in de wereld veel vervolging en politieke gevangen zijn, staat het joodse volk helaas weer vaak alleen. De impact van de Sjoa kan vrijwel niet onder woorden worden gebracht, mede daarom is er ook muziek een een moment van stilte.

Dit jaar zal Jansje Stodel spreken. Zij woonde na de oorlog met haar ouders en de rest van het gezin in Sliedrecht, alwaar haar vader gedurende 15 jaar de winkel van Simon den Hartog leidde, die tijdens de oorlog is vermoord.

Belangstellenden zijn welkom de avond bij te wonen. Een avond waarbij traditioneel de namen van de joodse slachtoffers uit Sliedrecht, Hardinxveld en Giessendam zullen worden voorgelezen.

Locatie: Rivierdijk 51 Organisator: De stichting Dijksynagoge Website: dijksynagoge.nl