Maandag 24 april 2017 vanaf 19:00 uur.

Hou jij van muziek? Kom dan maandag 24 april om 19:00 uur kijken bij de Presentatie + Open dag van de Muziekworkshop in jongerencentrum Elektra. Deze workshop bestaat uit de onderdelen zang, (bas) gitaar zowel elektrisch als akoestisch en keyboard. De muziekworkshops worden gegeven door de ervaren muziekdocent Eddy de Jong, een multi-instrumentalist. Lijkt jou deze workshop super leuk en wil je ook graag meedoen? Na de zomervakantie beginnen we weer met een nieuwe lessen en kun jij je tijdig aanmelden. Deze workshop is bedoeld voor jongeren van de leeftijd 8 t/m 26 jaar oud.



De muziekworkshop wordt mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Music & Dance, welke een onderdeel is van Stichting Sliedrecht en Cultuur.



Hiernaast geven we een nieuwe workshop op 8 mei: Borrel & Muzieknootjes. Deze workshop is speciaal voor deelnemers met weinig tot geen ervaring. Tijdens deze workshop leer je elke week een ander instrument kennen. Zo weet je aan het einde van deze toffe speelrit precies welk instrument bij jou past. Wil jij meer informatie over Borrel & Muzieknootjes? Check dan de website

Locatie: JC Elektra, Stationsweg 4 Organisator: SOJS Email: manuelle@sojs.nl Website: www.sojs.nl