Start Digisterker (4 lessen)

De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, of het doorgeven van een verhuizing. Voor wie niet heel handig is met computers en internet, kan dat best lastig zijn. Daarom biedt de Bibliotheek AanZet de beginnerscursus Digisterker: Werken met de elektronische overheid aan in Bibliotheek Sliedrecht. Hierbij kunnen deelnemers leren hoe ze digitaal informatie kunnen vinden, en hoe ze een DigiD kunnen aanvragen en gebruiken. Ook krijgen ze te zien wat de overheid allemaal al over iemand weet, zoals de opbouw van de AOW. De cursus Digisterker bestaat uit 4 lessen van 2,5 uur, en de eerste les is op dinsdag 2 mei van 10.00 – 12.30 uur. De overige cursusdata zijn 9, 16 en 23 mei. Deelname kost € 15,- voor de hele cursus. Kijk voor aanmelden en meer informatie op de website.

Achtergrondinformatie cursus Digisterker

Voor de cursus Digisterker hebben de deelnemers al enige ervaring met computers en internet nodig. Ze gaan onder begeleiding aan de slag met oefeningen op een computer, en krijgen een werkboek waarin alle behandelde stof stap voor stap staat uitgelegd. De cursus wordt niet afgesloten met een examen, maar deelnemers krijgen wel een certificaat van deelname.

In het kort

Wat : Cursus Digisterker: Werken met de elektronische overheid

Wanneer : eerste les is op dinsdag 2 mei, 10.00 – 12.30 uur

Waar : Bibliotheek Sliedrecht

Toegang : € 15,- voor 4 lessen van 2,5 uur

Aanmelden via de website

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl