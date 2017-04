Woensdag 3 mei 2017, van 13:30 uur tot 16:00 uur.

Basisschoolkinderen vanuit heel Nederland maken zich op voor het grootste knikkerspektakel van het jaar: het NK Knikkeren.

Vandaag is de voorronde in Sliedrecht dus geef je nu op via www.nkknikkeren.nl

Let op! De eerste 18 plaatsen zich al voor de finale in dierenpark Amersfoort!

Locatie: Stationsweg 4 Organisator: SOJS Website: www.nkknikkeren.nl