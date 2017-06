Expositie Biesboschcrossings in het Sliedrechts Museum

Van woensdag 3 mei 2017 tot en met zaterdag 9 september 2017, van 14:00 tot 17:00 uur.

In mei 2017 besteedt het Sliedrechts Museum aandacht aan de Tweede Wereldoorlog met een tentoonstelling over de Liniecrossers; 21 mannen die tussen eind 1944 en mei 1945 hun leven waagden in de Biesbosch. Ze vormden de schakel tussen bevrijd en bezet gebied.

In hun kano's en roeiboten brachten zij militaire berichten en personen over van bezet naar bevrijd gebied en op de terugweg medicijnen zoals insuline,waar een groot tekort aan was, mee te nemen naar bezet gebied en aldaar te distribueren.

In het museum is ondermeer een originele kano te zien die voor de crossings is gebruikt. Deze kano verzorgde diverse crossings vanuit het Middenveer via de Helsluis naar het bevrijde Nederland.

In samenwerking met de stichting Liniecrossers Sliedrecht is door RTV Dordrecht een documentaire gemaakt over wat de crossers dreef hun leven te wagen in de winter van 1944 – 1945. De documentaire zal bestaan uit informatie over de toenmalige situatie (feiten), om ook de kijker die nog niets weet van het onderwerp te informeren. Naast de verhalen van de crossers,die overigens niet erg spraakzaam waren over hun ervaringen, worden enkele nabestaanden aan het woord gelaten over wat zij van hun ouders hoorden.

Tevens is een groot uitgevoerde kaart van de Biesbosch te zien waarop de verschillende routes zijn aangegeven en op interactieve wijze in beeld kunnen worden gebracht.

Verder zijn er veel foto's, krantenartikelen en bijzonderheden uit die periode in het museum te zien waarmee het voor jong en oud nog kennis kunnen nemen van de bijzondere wijze waarop in de laatste Oorlogswinter voor de vrijheid van Nederland is gestreden.

