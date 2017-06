Vrijdag 23 juni 2017 vanaf 20:00 uur.

Op vrijdag 23 juni vanaf 20.00 uur stelt The Moonshine haar evenementenzaal Moonshine Central beschikbaar om deze benefietavond A Pure Life voor weeskinderen in Indonesië te realiseren.



Tijdens deze Benefietavond treedt het Sliedrechts bekende duo Crockett and the Free Candle op. Tussendoor draait FeestDJ Toine de avond aan elkaar en is de 6- koppige huisband van Erasmus aanwezig om hun muzikale kunsten ten gehore te brengen. Daarnaast is er nog meer muziek, Indo Food en schenkt The Moonshine een deel van de baropbrengst op deze avond aan dit goede doel.

A Pure Life is opgericht door 4 Honours Programma-studenten die de opleiding HBO-V volgen aan de Hogeschool Rotterdam.

A Pure Life zet zich in voor de hygiëne omstandigheden in weeshuis Al Kaaf. Dit weeshuis ligt in Malang op Oost-Java, een van de grootste eilanden van Indonesië.



Indonesië is geen derdewereldland, maar de kleinere dorpen hebben te kampen met grote armoede en ziekte. Voornamelijk infectieziekten komen veel voor, zoals de buiktyfus. In Al Kaaf wonen 100 kinderen en het weeshuis wordt geleid door 1 leider.



A Pure Life wil samen met de kinderen een schonere leefomgeving creëren zodat ziekte minder voorkomt. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, plannen en producten (zoals tandenborstels, schoonmaakmiddelen, materialen voor afvalcontainers e.d.) die in Indonesië aangeschaft worden, zullen er voorlichtingen gegeven worden zodat de kinderen en andere dorpelingen bewust worden van een schone leefomgeving.

Om dit te kunnen realiseren is er hulp nodig! U kunt op de avond zelf doneren. Bent u niet in de gelegenheid te komen kunt u via de website een bedrag doneren om de kinderen in Al Kaaf te helpen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de facebookpagina: A Pure Life. Hierop worden wekelijks berichten gepost en foto's geplaatst.

Locatie: The Moonshine aan de Stationsweg 3