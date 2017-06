Alaniz Morizzette in The Moonshine

Zaterdag 24 juni 2017 vanaf 21:00 uur.

Opnieuw presenteert The Moonshine een live-band. Deze keer is het de winnaar Tribute van 2016. Alaniz Morizzette.



DE SHOW

Tijdens een energieke show speelt ALANIZ MORIZZETTE onder andere Hand in my pocket, You learn, You oughta know, All I Really Want, Not the Doctor, Hands Clean, Uninvited, Hand In My Pocket. Ze komen allemaal voorbij! en hands clean. Maar ook de meer recente songs als Numb, Can’t not en Versions of Violence komen regelmatig aan bod. Zangeres Debbie is tijdens de optredens in staat de soms boosheid maar ook zachtheid, verbazing en het geluk van Alanis over te brengen naar publiek. De band staat als een huis speelt met 100% overgave. Deze Alanis Morissette Tribute moet je gezien, gehoord en ervaren hebben.



Door het succes van de Alaniz Morizzette, winnaars van de battle of the tribute bands 2016, is er voor leadzangers Debbie Potters een droom uitgekomen. Al vroeg was Debbie een enorme fan van Alanis Morissette en nu speelt ze met een fantastische band op festivals en grotere podia nummers van haar grote voorbeeld …. Alanis Morissette. Alanis zelf schroomt er niet voor de nummers verschillend en verassend te brengen. Dit geldt ook voor Alaniz Morizzette. Dynamiek, attitude, emotie en muzikaliteit staan altijd op de eerste plaats.



Alaniz Morizzette wil het publiek raken en laten genieten van alle bekende Alanis songs. Frontvrouw Debbie is samen met haar band in staat de emotie, de boosheid maar ook de zachtheid, de verbazing en het geluk wat Alanis in haar songs verwerkt over te brengen naar publiek. Deze band moet je gezien, gehoord en ervaren hebben.



OVER DE BAND

De 4 ervaren muzikanten van ALANIZ MORIZZETTE spelen muzikaal en met volle overtuiging. De nummers van Alanis Morissette vergen veel dynamisch spel. De band heeft veel tijd en energie besteed aan de authentieke Alanis Morissette sound uit de jaren 90 en geven zangeres Debbie alle ruimte. ALANIZ MORIZZETTE wordt wel de meest authentieke Alanis Morissette Tribute van Nederland genoemd.

Debbie Potters – Zang

Adjan Emmen – Gitaar

George van Olffen – Toetsen

Stef van Gelderen – Basgitaar

Jan van Gelderen – Drums

Entree is gratis

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: The Moonshine