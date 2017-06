Baggerfestival (programma vrijdag)

Vrijdag 30 juni 2017, van 09:00 uur tot 00:45 uur.

Dit weekend zal er wederom een Baggerfestival plaatsvinden in Sliedrecht. Het wordt een feestelijk festival waar voor heel Sliedrecht, jong en oud, van alles te beleven valt.

Programma vrijdag 30 juni 2017



Aan boord van de ‘Marlina’

09.00 - 14.00

Symposium ‘Waterbouw en Deltaprogramma’

(inclusief ‘baggerlunch’)

Het Plaatje

09.00 - 18.00

Optimist on Tour: zeilen, suppen en kanovaren

voor scholieren + vrije inschrijving

Scholierenprogramma

12.00 - 16.00

Rondleidingen haven, kade en Baggermuseum

Kadeprogramma



Havenstraat

12.00 - 20.00 Technobiel OTIB

12.00 - 21.00 Bedrijven- en opleidingenmarkt

14.00 - 17.00 Klimwand Korps Mariniers



Havenstraat + Kerkbuurt

14.00 - 21.00 Baggerbraderie

Haven 16.00 - 19.30 Borrel en captains dinner sponsors

19.35 - 19.50 Publieksopening Baggerfestival



Langeveldplein

19.00 - 20.00 DJ Pieter Gabriel

20.00 - 20.05 Opening showprogramma

20.00 - 20.30 Iris Verhoek (winnares The Voice Kids)

20.30 - 21.00 Vinchenzo (3e The Voice of Holland)

21.00 - 22.15 Full4’s

22.15 - 23.00 DJ Pieter Gabriel

23.00 - 24.00 Sharon Doorson met band

00.15 - 00.45 Jeroen van der Boom

Het volledige programma vindt u op de website

Locatie: divers, zie de website Organisator: Baggerfestival Sliedrecht Email: info@baggerfestival.nl Website: www.baggerfestival.nl