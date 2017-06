Baggerfestival (programma zaterdag)

Zaterdag 1 juli 2017, van 09:00 uur tot 23:15 uur.

Dit weekend zal er wederom een Baggerfestival plaatsvinden in Sliedrecht. Het wordt een feestelijk festival waar voor heel Sliedrecht, jong en oud, van alles te beleven valt.

Programma zaterdag 1 juli 2017



Het Plaatje

09.00 - 13.00 Rotary Beachvolleybaltoernooi

09.30 - 16.00 Strandboogschieten met Handboog Vereniging Sliedrecht

09.30 - 17.00 Optimist on Tour: zeilen, suppen en kanovaren

voor kinderen. Vrije inschrijving

10.00 - 14.00 Demo pupillen beachvoetbal vv Sliedrecht

10.00 - 15.00 Beach circuittraining, combat en yoga met Sportcentrum Alblasserwaard

13.00 - 14.30 Clinic Beachvolleybal (6-12 jr) Sliedrecht Sport (Paul van der Ven)

15.00 - 17.00 Beachvolley wedstrijdjes (6-12 jr) Sliedrecht Sport

Baggermuseum

10.00 - 17.00 Open huis en doe-activiteiten Baggermuseum Haven

10.00 - 17.00 Schepen open gesteld voor publiek

10.00 - 17.00 Meevaren Damen’s high speed military RHIB’s (€ 5,- pp)

10.30, 11.45, 13.00, 14.45, 16.30 Demo’s FlyboardTeam Nederland

11.00, 12.30, 15.00 Demo’s KNRM

11.00 - 17.00 AquaJump

13.00 - 15.00 Demo waterpolo door DWF

IHC

10.00 - 17.00 Open huis IHC IQIP

10.00 - 17.00 Kinderspeelplein Covebo

10.00 - 17.00 Kinderkraan De Koning

Kadeprogramma



Havenstraat

10.00 - 15.00 Technobiel OTIB

10.00 - 16.00 Klimwand Korps Mariniers

10.00 - 17.00 Bedrijven- en opleidingenmarkt



Havenstraat + Kerkbuurt

10.00 - 17.00 Baggerbraderie



Van den Houte Willemsplein

12.00 - 13.00 Steelcock

13.00 - 13.30 DJ Merweradio

13.30 - 14.30 Leftovers

14.30 - 15.00 DJ Merweradio

15.00 - 16.00 Motorboat

16.00 - 16.30 DJ Merweradio

16.30 - 17.30 Die Mannschaft

17.30 - 18.00 DJ Merweradio



Langeveldplein

12.30 - 13.30 United by Music

13.00 - 15.00 Schaken tegen de Schaakvereniging Sliedrecht

14.00 - 14.30 Steelband Koninklijke Marine

14.30 - 15.15 Marinierskapel Koninklijke Marine

15.15 - 15.45 Steelband Koninklijke Marine

15.45 - 16.30 Marinierskapel Koninklijke Marine en Do

17.00 - 18.00 Feestband Bagger, Baggerkoor en

Koor Lele de la Orastie

19.00 - 20.00 DJ Pieter Gabriel

20.00 - 23.15 Coverband This is BEETHOVEN

(in pauzes: Crockett & The Free Candle)

Organisator: Baggerfestival Sliedrecht Email: info@baggerfestival.nl Website: www.baggerfestival.nl