Afterparty in The Moonshine met DJ Riverside

Zaterdag 1 juli 2017 vanaf 23:00 uur.

Als het Baggerfestival zaterdagavond ten einde komt gaan wij nog een poosje door..... Tot in de late uurtjes is het partytime met niemand minder dan DJ Riverside! Deze DJ is voor vele natuurlijk geen onbekende en draaide al vele malen aan de Stationsweg. Nu is hij terug om het dak van The Moonshine af te draaien met een mix van alles wat lekker is.



Ze komen allemaal weer langs, Abba, Milli Vanilli, 2 Unlimited, DJ Jean, The Trumpps, Stevie Wonder, U2, Richenel en vele vele anderen!

DJ Riverside zet zijn plaatjes vanaf 23.00 uur op en gaat door tot de late uurtjes.

Uiteraard is The Moonshine ook op de vrijdagavond geopend en is de entree zoals altijd gratis

Locatie: The Moonshine, Stationsweg 3 Website: www.themoonshine.nl