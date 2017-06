Bijeenkomst Borstvoeding, de beste start

Maandag 3 juli 2017, van 19:45 uur tot 22:00 uur.

Rivas Zorggroep houdt vandaag de themabijeenkomst ‘Borstvoeding, de beste start’. Aanstaande moeders én vaders krijgen tijdens de bijeenkomst meer informatie over (het geven van) borstvoeding.

Informatie en vragen

De themabijeenkomst staat onder begeleiding van een lactatiekundige. Bezoekers krijgen tijdens de avond meer achtergrondinformatie over de voordelen van borstvoeding. Daarnaast krijgen ze praktische handvatten voor het geven van borstvoeding tijdens de eerste dagen na de geboorte en voor het combineren van werken en het geven van borstvoeding.

De lactatiekundige beantwoordt ook de vragen van deelnemers. Zo vragen veel moeders zich af of ze voldoende moedermelk hebben om borstvoeding te kunnen geven. Ook op vragen over bijvoorbeeld de borstkolf en begeleiding bij het geven van borstvoeding krijgen deelnemers deze avond antwoord.

Deskundige begeleiding

Ook na de themabijeenkomst kunnen ouders bij Rivas terecht voor deskundige begeleiding. De lactatiekundige begeleidt en adviseert bij het geven van borstvoeding. Ouders kunnen contact opnemen met de lactatiekundige via borstvoeding@rivas.nl of Rivas Zorglijn 0900-8440. Afhankelijk van de vraag beantwoordt de lactatiekundige de vraag per mail/telefonisch of maakt een afspraak voor advies aan huis.



Aanmelden en kosten

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur en de avond duurt tot 22.00 uur.

Aanmelding voor deze bijeenkomst is nodig. U kunt zich aanmelden via e-mail. Vermeld in de mail graag uw naam, adres, telefoonnummer en uitgerekende datum. En op welke datum u de informatiebijeenkomst wilt bijwonen.

Locatie: het CJG, Nic. Beetsstraat 2-6 Organisator: Rivas Telefoonnummer: 0900-8440 Email: borstvoeding@rivas.nl Website: www.rivas.nl