Werkvakantie Roemenië/Hongarije

Van zaterdag 8 juli 2017 tot en met zaterdag 22 juli 2017.

Ook komend jaar organiseert de Hervormde Gemeente van 8 t/m 22 juli een werkvakantie naar Roemenië en Hongarije.Ze bezoeken 2 gemeenten waarbij ze hun handen flink uit de mouwen steken, maar ook veel nieuwe mooie mensen ontmoeten.

Zo geven zij praktisch invulling aan het geloof en kunnen ontdekken hoe God hun kan en wil gebruiken buiten de eigen gemeente.

Deze werkvakantie wordt georganiseerd vanuit het Jeugddiaconaat en wordt ondersteund door de Commissie Hulp Roemenië & de Zendingscommissie. Ben jij 16 jaar of ouder, geef je dan op voor 7 januari, want vol is vol. Het wordt een ervaring om nooit te vergeten!

Je kunt je opgeven via jdjongerenreizen@gmail.com.

