Landelijke Open Imkerijdag bij Stichting Sociale Moestuin

Zaterdag 8 juli 2017, van 10:00 uur tot 16:00 uur.

De Landelijke Open Imkerijdag is een evenement van de NBV en haar aangesloten lokale afdelingen. In 2017 vindt de Landelijke Open Imkerijdag voor de achtste opvolgende keer plaats. Aan het weekend doen ongeveer 250 individuele imkers of lokale imkerverenigingen verspreid over het land mee.

Lees meer over de Open Imkerijdag en het houden van bijen op de website

Programma:

Bezichtigen bijenstand

Uitstalling materialen

Toelichting en uitleg imkerij

Verkoop van honing

Locatie: Lijsterweg 70 Organisator: Stichting Sociale Moestuin Telefoonnummer: 0184-418669 Website: www.bijenhouders.nl