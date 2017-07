Dinsdag 25 juli 2017 vanaf 13:30 uur.

De komende maanden kunt u weer meedoen met de jaarlijkse zomerbingo in De Reling. U kunt u aanschuiven voor een spelletje bingo. Er zijn mooie prijzen te winnen op deze gezellige middagen.

In totaal zijn er acht rondes: vier rondes voor de pauze en vier erna. De prijs is € 2,50 voor vier rondes. Tijdens de pauze kunt u ook nog genieten van een gratis kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom in De Reling. De zaal gaat om 13:30 uur open.

Locatie: De Reling, Industrieweg 13 Organisator: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Telefoonnummer: (0184) 416729 Website: www.welzijnswerksliedrecht.nl/