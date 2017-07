Inloopspreekuur Spellenproject voor mensen met een hersenziekte

Woensdag 2 augustus 2017, van 10:30 uur tot 11:30 uur.

Spelmateriaal voor mensen met een hersenziekte

In het kader van 'Sliedrecht, een dementie vriendelijke gemeente' hebben het Alzheimer Café Sliedrecht en de Bibliotheek AanZet een spellenproject ontwikkeld. Het spelmateriaal is bedoeld voor mensen met een hersenziekte zoals Niet Aangeboren Hersenletsel of Dementie. Bij deze spellen gaat het niet om winnen of het toepassen van spelregels. Maar juist om het ophalen van herinneringen, contact maken en het op gang brengen van een gesprek.



De spellen kunnen worden geleend in de Bibliotheek. De uitleen is voor thuiswonende zorgvragers en hun mantelzorgers. Natuurlijk kunnen instellingen ook spellen aanvragen en lenen voor een dagactiviteit. Voor vragen en uitleg over de spellen is er het Inloopspreekuur Spellenproject op elke eerste woensdag van de maand. Kom gerust langs voor informatie.



Praktische informatie

Datum: elke eerste woensdag van de maand

Tijd: 10.30 - 11.30 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Toegang: gratis | aanmelden is niet nodig

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl