Kom erbij zomerworkshop in de Bibliotheek

Donderdag 24 augustus 2017, van 16:00 uur tot 18:00 uur.

Laat uw creativiteit de vrije loop tijdens de zomerworkshops in de Bibliotheek aan de Scheldelaan 1. De workshops vinden plaats op donderdag 27 juli en 24 augustus van 16:00 tot 18:00 uur. De workshops zijn los van elkaar te volgen.

Onder leiding van een professionele docente maakt u in 2 uur een kunstwerk dat te maken heeft met lezen en schrijven. Gezelligheid en een ontspannen sfeer staan voorop!

U kunt u inschrijven bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht door te bellen naar tel. 0184-416729. Mailen kan ook: info@welzijnswerksliedrecht.nl. De kosten bedragen €5,00 per deelnemer per workshop, dit is inclusief alle benodigde materialen en koffie/thee.

De workshops worden georganiseerd door 'Erbij in Sliedrecht' in samenwerking met de Bibliotheek Aanzet.

'Erbij in Sliedrecht' is een enthousiaste werkgroep met vertegenwoordigers van ASVZ, de Bibliotheek AanZet, Gemiva-SVG, Rivas Zorggroep, Stichting Waardeburgh, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, United by Music, Yulius en De Zonnebloem die samen staan voor een dorp waarin iedereen kan meedoen.

Locatie: Bibliotheek aan de Scheldelaan 1 Organisator: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 416729 Email: info@welzijnswerksliedrecht.nl Website: www.welzijnswerksliedrecht.nl/