Officiële opening Rebelyells

Zaterdag 2 september 2017, van 12:00 uur tot 17:00 uur.

De tattoo- en piercingstudio Rebelyells is verhuisd. Ze is nu te vinden op de Kerkbuurt 21. Daar deelt ze een pand met GreenFairy Collective. Je kunt de Rebelyells daar vinden op de eerste verdieping. Op 2 september vindt de officiële opening van het nieuwe pand van Rebelyells & GreenFairy Collective plaats onder het genot van een hapje en drankje. Van 12:00 tot 17:00 uur is iedereen welkom.

Rebelyells is gestart op 1 oktober 2005 en zijn nu een samenwerking aangegaan met GreenFairy Collective. Greenfairy runt op de begaande grond de winkelruimte, wachtruimte en piercingruimte. Je kunt je daar melden als je een tattoo-afspraak hebt bij Sas. Maar je kunt er ook terecht voor allerlei sieraden, piercings, accessoires en kleding.

Op de eerste verdieping vind je de tattoostudio van Rebelyells. Hier is meer privacy, zijn er geen onverwachte binnenlopers en kun je vanaf de Kerkbuurt niet naar binnen kijken. Voor tattoos wordt er liefst op afspraak gewerkt, maar je kunt uiteraard ook gewoon binnenlopen. Voor piercings is een afspraak niet noodzakelijk, wel wordt geadviseerd voor intiempiercings een afspraak te maken.

De piercings worden gezet door Eelco, maar Sas kan ook piercen, voor als je liever door een vrouw geholpen wil worden.

De winkel op de begaande grond is van dinsdag t/m zaterdag geopend en je kan altijd binnenlopen.

Locatie: Kerkbuurt 21 Organisator: Rebelyells