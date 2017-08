YADA YADA - Herman Brood Tribute

Zaterdag 2 september 2017, van 21:00 uur tot 02:00 uur.

YADA YADA heeft zich door de jaren ontwikkeld tot de meest treffende band in het Herman Brood segment. Na vier jaar de zanger en het gezicht te zijn geweest van de originele band van Brood, de Wild Romance, besloot Stick (Ronald van Beest) in 2016 weer met YADA YADA te gaan toeren met een overvolle agenda als gevolg. Waarom? Sluit je ogen en je ervaard de Wild Romance in de jaren ‘78/’79… strak, puntig en Rock 'n Roll...

Wat deze band zo bijzonder maakt is puur de kwaliteit. In de basis van YADA YADA spelen gitarist J.P. Barentsen (BrooT, Legal Tender), bassist Johnny Lopezz (o.a. Echo Bowie) en drummer Mr. Tumansery (o.a. Finest truth). Zanger Stick (Ex The (Wild) Romance), die een zeer nauwe band had met Herman, weet als geen ander Brood op het podium te doen herleven. In 2016, het jaar waarin Herman 70 jaar zou zijn geworden en ook helaas al weer 15 jaar niet meer onder ons is, stond YADA YADA o.a. in een uitverkochte “Nozem & de Non” (Heemskerk), waren zij de headliners op "Woodstock aan de Waal" (Tiel) en “Big Rivers” (Dordrecht) en opende zij "Night at the Park” (Den Haag) met als speciale gast Spike van Zoest (Direct, The Deaf).

Voor iedereen met een voorliefde voor Rock 'n Roll is dit een avond die je echt niet mag missen. We gaan terug naar de jaren waarin Herman Brood and his Wild Romance op hun absolute top waren... Back to the old day’s!

Gratis toegang

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: Moonshine Sliedrecht Website: www.themoonshine.nl