Alzheimercafé: Dagbesteding op een zorgboerderij

Maandag 4 september 2017 vanaf 19:30 uur.

Vandaag is Gerda van Beijnum (zorgboerin) gastspreker in het Alzheimercafé. Zorgboerderij De Molenhoeve biedt dagbesteding aan thuiswonende ouderen uit de regio met een hulpvraag. Er wordt een filmpje getoond en verteld over de activiteiten en de mogelijkheden op de boerderij.

Op zorgboerderij De Molenhoeve staat de oudere mens met zijn specifieke zorgen en behoeften centraal. Kleinschaligheid, huiselijkheid en persoonlijke aandacht zijn hierbij de kernwoorden.

Ouderen worden ondersteund bij het invullen van hun dag. Met een op maat gemaakt programma, waarbij levensvreugde en een zinvolle daginvulling centraal staan.

Dankzij een aantal vrijwilligers is het mogelijk om de deelnemers op te halen en weer thuis te brengen met de Molenhoeve-bus. Op 4 september a.s. krijgt men ook informatie over de voorwaarden waarop er deelgenomen kan worden aan dagbesteding op een zorgboerderij.

Als u zelf te maken heeft met Dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel of Parkinson dan bent u samen met uw mantelzorger(s) van harte welkom op maandag 4 september 2017 in het Alzheimercafé. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in het Grand café de Biesbosch aan de Kerkbuurt. Tijdens deze avond is er voldoende gelegenheid voor ontmoeting, het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Voor meer informatie kan men bellen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, mevrouw R. de Stigter, tel. 0184-416729 op de dinsdagmiddag of woensdag, of mailen naar r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl

Ook kan men bellen met de Alzheimertelefoon, tel. 0800-5088. Deze is 24 uur per dag gratis bereikbaar voor hulp bij dementie.

Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, buren en voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt informatie en steun geboden en het werkt mee aan meer openheid over dementie. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/dordrecht

Locatie: Grand café de Biesbosch aan de Kerkbuurt 200 Organisator: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184-416729 Email: r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl Website: www.alzheimer-nederland.nl/dordrecht