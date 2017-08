Zingen&Zo Kijklessen (kinderen)

Maandag 4 september 2017, van 16:00 uur tot 20:30 uur.

Alles wat in het ‘normale’ leven niet kan, kan bij Zingen&Zo wel! Je leert tijdens de lessen hoe je theater maakt vanuit jouw eigen creativiteit en talent. Wij vinden het belangrijk dat JIJ tot bloei komt tijdens de lessen. De lessen dragen bij aan het vergroten van je zelfvertrouwen. We werken op een creatieve manier aan je houding, stemgebruik en podiumpresentatie. Naast dat de lessen behulpzaam zijn voor de ontwikkeling, hebben we boven alles enorm veel plezier!

Kijklessen bij Zingen & Zo

Maandag 1: 4 -5 jaar om 16.00 – 16.45 uur

Maandag 2: 6-7 jaar om 17.00 – 18.00 uur

Maandag 3: 8-10 jaar om 18.15 – 19.15 uur

Maandag 4: 13+ jaar om 19.30 – 20.30 uur

Ben je enthousiast en zou je graag mee willen doen of een keer komen kijken dan ben je van harte uitgenodigd om een kijkles bij te wonen. Je proeft sfeer en krijgt een indruk van de lessen van Zingen&Zo. Meld je via de website aan voor de kijkles. Je komt dan op de wachtlijst te staan. Jouw plekje op de wachtlijst is bepalend voor je instroom.

Meer informatie op de website

Locatie: Anne de Vries school in Baanhoek-west, Menuet 70 Organisator: Zingen&Zo Website: www.zingenenzo.info