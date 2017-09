Bingo in de Tuinfluiterstraat

Dinsdag 5 september 2017 vanaf 19:00 uur.

1 x per maand op dinsdagavond wordt er bingo gespeeld in de recreatiezaal van het seniorencomplex aan de Tuinfluiterstraat. De avonden beginnen om 19.00 uur. Er worden voor de pauze 3 rondes gespeeld, na de pauze nog eens 3. Dat is twee keer 2 euro, het kopje koffie is gratis.

Aan de bingoavonden kunnen meer mensen deelnemen, ook zij die niet in het complex wonen, iedereen van 23 jaar of ouder is welkom zonder aan te melden.

Locatie: Tuinfluiterstraat 136 Organisator: Tuinfluiter, recreatieruimte begane grond