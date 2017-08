Koffie met... Mariëtte Nout

Dinsdag 5 september 2017, van 10:30 uur tot 12:00 uur.

Bewust in het leven staan

Op dinsdag 5 september is het weer tijd voor koffie in Bibliotheek Sliedrecht. Tijdens deze editie van Koffie met... is Mariëtte Nout te gast. Mariëtte is reiki master en vertelt hoe je bewust in je leven kunt staan. Ze neemt bezoekers mee in haar eigen proces. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen.

Nieuwsgierig? Kom gezellig langs! De koffie/thee staat klaar.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 5 september

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Toegang: gratis

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl