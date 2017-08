Open lessen Engelse conversatie

Woensdag 6 september 2017 vanaf 09:00 uur.

Ook dit najaar starten er weer Engelse conversatielessen. Er wordt op diverse niveaus les gegeven. Voorafgaand aan het lesseizoen worden er eerst 3 open lessen op niveau gehouden op woensdagochtend 6 september in de Bibliotheek AanZet waar iedere belangstellende welkom is.

Na het volgen daarvan kan men beslissen op welk niveau men wil deelnemen. Bij twijfel over het niveau kan men zich voorafgaand aan de open lessen telefonisch laten adviseren door de docente.

Kosten: € 176,00 voor 32 lessen, exclusief tekst- en oefenboek (incl. luistermateriaal).

Aanmelden voor de open les op 6 september 2017 (start 9:00 uur of 10:00 uur of 11:00 uur) kan via de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, tel. 0184 - 416729 of per email via info@welzijnswerksliedrecht.nl

Locatie: Bibliotheek, Scheldelaan 1 Organisator: Welzijnswerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 - 416729 Email: info@welzijnswerksliedrecht.nl Website: www.welzijnswerksliedrecht.nl