Donderdag 7 september 2017, van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Maar liefst 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven.* De Bibliotheek AanZet maakt samen met haar taalpartners serieus werk van dit probleem. Dit gebeurt het hele jaar door, maar tijdens de Week van de Alfabetisering van 4 t/m 10 september besteedt zij hier met allerlei activiteiten extra aandacht aan. Zo staat het Taalpunt op donderdag 7 september in Bibliotheek Sliedrecht van 14.00 – 16.00 uur in het teken van verhalen. Verhalenverteller Nico van Lent draagt drie verhalen voor in eenvoudig Nederlands. Daarna gaat hij in gesprek over het vertellen van verhalen. Kom gezellig langs! *Bron: Stichting Lezen & Schrijven

Week van de Alfabetisering

De bovenstaande activiteit vindt plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering, die loopt van 4 t/m 10 september. De WvdA is voor de Bibliotheek AanZet een mooie kans om onze activiteiten rondom lezen, schrijven en rekenen extra onder de aandacht te brengen. Het volledige programma is te vinden op www.debibliotheekaanzet.nl. Een aantal activiteiten is vrij toegankelijk voor iedereen.

In het kort

Wat: Taalcafé: Verhalen

Waar: Bibliotheek Sliedrecht

Wanneer: donderdag 7 september, 14.00 – 16.00 uur

Toegang: zie de website.

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl