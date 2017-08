Alles over voedselintolerantie & -overgevoeligheid

Donderdag 7 september 2017, van 19:00 uur tot 20:30 uur.

Door Rita van Dries

Voedselintelorantie of -overgevoeligheid kan heel vervelend zijn. Denk hierbij aan koemelk, gluten, lactose, maar ook aan biogene aminen en histamine. Hoe ga je hier het beste mee om? Wat kun je wel en niet eten? Rita van Dries vertelt er deze avond alles over.

Nieuwsgierig? Kom gezellig langs.

Praktische informatie

Datum: donderdag 7 september

Tijd: 19.00 - 20.30 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Toegang: gratis | aanmelden is gewenst en kan bij de balie van de bibliotheek of via de website

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl