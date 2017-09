Start Peuterlessen Zingen & Zo (2-4 jaar)

Vrijdag 8 september 2017, van 10:00 uur tot 10:30 uur.

Samen op zoek naar de leeuw en de beer…

Dansen als een olifant in een vazenwinkel…

Bang, boos, blij, verdrietig, verliefd…

Samen duiken we de wereld van fantasie in en beleven we de mooiste dingen.

6 lessen van 30 min voor kinderen van 2-4 jaar. Als ouder mag je bij de lessen blijven kijken en soms zullen we je ook uitdagen om mee te doen en samen met je kind te ontdekken.

Na de zomervakantie starten nieuwe peuterlessen.

8 sep / 15 sep / 22 sep / 29 sep / 6 okt / 13 okt

Prijzen: Het cursusgeld bedraagt € 35,00 voor 6 lessen

Opgeven voor de peuterlessen kan via het formulier op de website

Locatie: Bibliotheek AanZet, Scheldelaan 1 Organisator: Zingen & Zo Website: www.zingenenzo.info