Crescendo’s rommelmarkt en informatiekraam

Zaterdag 9 september 2017, van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Dit jaar geeft de jeugd van Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht een muzikaal tintje aan de Late Summer Fair. Naast het zomerse concert van de jeugdorkesten kunt u ook een kijkje nemen op Crescendo’s rommelmarkt en bij de informatiekraam. U en jij bent van harte uitgenodigd om even langs te komen!

Voor het verenigingsgebouw van Crescendo kunt u de hele dag terecht voor het ontdekken van leuke tweedehands spullen tegen een mooie prijs. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het grote jubileumconcert ter ere van Crescendo’s 125-jarige bestaan, dat zal plaatsvinden op 2 december.

Om 13:00 uur stelen de jeugdorkesten van Crescendo de show onder leiding van dirigent Paul Langerman. Zij zullen het concert verzorgen met gezellige zomerse muziek, zoals Pirates of the Carribean, Let me entertain you etc.

Wanneer u benieuwd bent naar het aanbod van Crescendo’s muzieklessen voor u of uw kind als beginnend dan wel gevorderde muzikant, kom dan langs bij de informatiekraam van Crescendo. Deze stand zal de hele dag op de Late Summer Fair staan op het plein bij Crescendo’s verenigingsgebouw.



Foto: Crescendo’s jeugd in actie tijdens een eerdere editie van de Late Summer Fair.

Locatie: Kerkbuurt 156 Organisator: Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht Website: www.crescendosliedrecht.nl