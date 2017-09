Lost InSanity in The Moonshine

Zaterdag 9 september 2017, van 21:30 uur tot 01:00 uur.

Onder het motto We Like It – LIVE presenteert The Moonshine Sliedrecht a.s. zaterdag topband Lost InSanity

Lost InSanity is voorgekomen uit de gelijknamige meidenband waarmee frontladies Patricia en Peggy eind 20'ste eeuw menig podium veroverden. Zo trad de band o.a. op tijdens de nacht van Pinkpop en stonden ze in Tivoli, de Melkweg, etc. Ook in Duitsland was Lost Insanity graag gezien op de podia tot de band in hun prime instorte toen Patricia genoodzaakt was te emigreren.

Sinds de hereniging van Patricia en Peggy in 2006 is er een nieuwe Lost InSanity en wederom niet zonder succes. Sindsdien trad de band op in bekende zalen als 013, De Groene Engel, De Pul, De Piek, Bibelot, De Nieuwe Nor, Tavenu en stonden ze op Woman In Rock. Ook verzorgde de band diverse shows in het buitenland, waaronder België, Duitsland, Zwitserland en Italië, en waren de support voor grote bands als Vengeance, Highway Chile en Girlschool.

Lost InSanity laat zich het beste omschrijven als een meer dan solide rockband met een No Nonsense attitude, catchy songs en een vocaal geweld waar je van achterover slaat. De band brengt zeer gevarieerde rockstijlen met heerlijke 80`s elementen, een sound die vandaag de dag niet meer is weg te denken uit de music scene.

Lost InSanity bestaat uit:

Patricia van Dongen – Lead Vocals

Peggy Smits – Lead Gitar, Backing Vox

Ronny Smits - Drums

Leon de Bree – Bass , Backing Vox

You better be ready to rock!!! Lost InSanity is coming to get you!

De band begint om 21.30 uur en zal tot de late uurtjes spelen.

De entree is gratis.

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: Moonshine Sliedrecht