In gesprek met collegeleden

Zaterdag 9 september 2017, van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Vandaag tijdens de Late Summer Fair kan iedereen in gesprek met de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris bij de kraam van de gemeente Sliedrecht.

Planning

09.00-11.30 uur Wethouder Hanny Visser

10.30-13.00 uur Burgemeester Bram van Hemmen

12.30-15.00 uur Wethouder Aldrik Dijkstra

13.00-15.30 uur Wethouder Hans Tanis

14.30-17.00 uur Wethouder Len van Rekom

14.30-17.00 uur Gemeentesecretaris Marty Horeman

Iedereen kan met het college het gesprek aangaan om vragen, ideeën en tips te delen.

Sliedrecht ansichtkaarten gratis af te halen

Dat #mooisliedrecht fotogeniek is hebben de inzendingen van de zomerfoto's voor de Sliedrecht ansichtkaart meer dan bewezen. Meer dan dertig Sliedrechters stuurden prachtige foto's in. Vier foto's werden door de jury uitgekozen. Dit is #mooisliedrecht door de ogen van haar inwoners. De rijke historie, de groene omgeving en de dorpse sfeer. Tijdens de Late Summer Fair is iedereen van harte welkom om een aantal ansichtkaarten op te halen. Ook in de hal van het gemeentekantoor en bij boekhandel De Waard zijn ze vanaf volgende week op te halen.

Locatie: bij de kraam van de Gemeente op de LSF Organisator: Gemeente Sliedrecht