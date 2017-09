Zondag 10 september 2017, van 09:30 uur tot 14:00 uur.

Met als thema ‘Kerkproeverij’, opent de Gereformeerde Kerk Sliedrecht op zondag 10 september het seizoen 2017-2018, waarin veel valt te ‘proeven’.

Die dag wordt geopend met een feestelijke dienst om 09.30 uur, waarin de oud-predikant ds. Georg Naber voorgaat.

Aansluitend is er een gezellig samenzijn in De Voorhof en kan men via workshops ‘proeven’ aan verschillende activiteiten die door het seizoen heen georganiseerd gaan worden.

Om 14.00 uur wordt de dag afgesloten op het kerkplein, als de weersomstandigheden dit toelaten.

Kijk op de website van de kerk voor meer informatie.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl