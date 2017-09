Voorlichtingsavond voor (aanstaande) ouders

Dinsdag 12 september 2017, van 19:00 uur tot 22:45 uur.

Graag nodigen we jou/jullie uit voor deze voorlichtingsavond in Medisch Centrum Havenkwartier. Het doel is om nòg beter voorbereid te zijn op de zwangerschap, bevalling en het ouderschap. De voorlichtingsavond is een gezamenlijk initiatief van Verloskundigenpraktijk Sliedrecht en Bleskensgraaf, Kraamzorg De Waarden en Balans, Centrum voor Gezondheid en Beweging.

Er wordt informatie gegeven door de verloskundige, bekkenfysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, lactatiekundige, diëtist en draagdoekconsulent. Het programma is divers en er is voor ieder wat wils!

Programma:

- 19:00: Inloop

- 19:30: Zwangerschap en geboorte, rug en bekken(bodem) en babygedrag

- 20:30: Pauze

- 20:45- 21:15: Workshopronde 1: Babygedrag, borstvoeding, draagdoeken, voeding voor (aanstaande) moeder

- 21:15- 21:45: Workshopronde 2: Babygedrag, borstvoeding, draagdoeken, voeding voor (aanstaande) moeder

- 21:45: Einde

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

De avond is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Er is beperkt ruimte, VOL = VOL! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@verloskundigen-sliedrecht.nl Enkele dagen voor aanvang krijg je van ons een e-mail als herinnering.

Mocht je verhinderd zijn dan graag het praktijknummer 0184-490609 bellen. Dan kan iemand anders nog op jouw plaats.

Locatie: Medisch Centrum Havenkwartier, Wilhelminastraat 69a Organisator: Verloskundigenpraktijk Sliedrecht en Bleskensgraaf Telefoonnummer: 0184- 49 06 09 Email: info@verloskundigen-sliedrecht.nl Website: www.verloskundigen-sliedrecht.nl