Een vogelbroche maken

Dinsdag 12 september 2017, van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Tentoonstelling Aert Schouman "Een Koninklijk Paradijs" inspireert

Als je de tentoonstelling van Aert Schouman in het Dordrechts Museum hebt bezocht, fantaseer je alleen nog maar in vogels. Ook zonder die tentoonstelling is een vogel een geweldig motief om mee te werken. Veel van de broches ontstaan vanuit een cirkel. Zo ook deze vogel-broche. We beginnen met een basis ontwerp. Daarna krijgen de vleugels en de kop een extra laag. Naar eigen fantasie kan er nog een laagje met kleinere vormen aangebracht worden. Dan krijgt de vogel zijn kleur. Je verft met drie basiskleuren en kleuren die je door mengen krijgt. Er is dus van alles mogelijk!

Praktische informatie

Datum: dinsdag 12 september

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Locatie: bibliotheek Sliedrecht

Prijs: 7,50 | aanmelden via de website

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl