Vrouwen van Nu - Ierse volksmuziek door Shepherd's Pie

Dinsdag 12 september 2017 vanaf 19:30 uur.

Op dinsdagavond 12 september a.s. komt bij de "Vrouwen van Nu" afdeling Sliedrecht de Ierse folkband "Shephard's Pie" optreden. Momenteel bestaat de band bestaat uit 8 personen, die in september 2011 is opgericht en die zich het zingen van Ierse liederen tot doel stellen. Ze hebben een repertoire van Ierse traditionals en ballades, ze begeleiden zich op gitaar, mandoline, trekzak, accordeon, bodhran, trom, mondharmonica, viool en tamboerijn.

De avond is gratis voor leden. Introducés zijn welkom zij betalen € 5,- .

De avond begint om 19.30 uur zaal open 19.00 uur.

Locatie: Zorgcentrum Overslydregt, Scheldelaan 3 Organisator: Vrouwen van Nu afd. Sliedrecht Website: vrouwenvannu.nl/sliedrecht