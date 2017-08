Vrijdag 15 september 2017, van 17:00 uur tot 22:00 uur.

Op 15 september is er een open huis van de nieuwe sporthal De Basis aan de Benedenveer. Er worden dan rondleidingen gegeven, de United by Music All Star Band geeft een optreden en er is een 2 tegen 2 toernooi. Sliedrecht Sport nodigt speciaal al hun leden en oud leden uit voor het evenement en/of het toernooi. Opgeven voor het toernooi kan voor 9 september bij: activiteiten@sliedrechtsport.nl. Het adres van de sporthal is Craijenstein 3.

Locatie: Craijenstein 3 Organisator: sporthal De Basis