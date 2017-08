Muziekfestival op terrein VV Sliedrecht

Zaterdag 16 september 2017, van 19:00 uur tot 01:00 uur.

Op 16 september organiseert Candlelight een muziekfestival. Dat vindt plaats op het terrein van VV Sliedrecht. Er zijn tal van interessante artiesten.

Het programma:

*PETER BEENSE*

Eén van de meest gevraagde artiesten van Nederland volgens Candlelight. Deze populaire volkszanger uit Amsterdam zet elke tent op z'n kop! Hits zijn onder andere; ‘Laat ze maar lullen’ en ‘C'est la vie’

*JOHN DE BEVER*

Een rasartiest met geheel eigen stemgeluid. Onder andere bekend van de megahit ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’

*PARTY PIANO’S ON TOUR*

Live piano entertainment waarin alle hits, classics, guilty pleasures & verzoeknummertjes gespeeld worden door zanger/pianist(oa bekend van crazy piano's & diverse live bars) met een drummer(oa bekend van little london Gerlos).

Oftewel... stilstaan is geen optie! Want deze heren maken van ieder evenement een top show!

*PASCAL REDEKER*

Feestzanger & gangmaker Pascal Redeker is bekend van de hits; 'Dansen tot de zon opkomt' & 'Kijk om je heen'. Winnaar ‘populairste party artiest’ 2012 en finalist van het SBS6 programma “Bloed, Zweet en Tranen”. En ondertussen niet meer weg te denken van het MFS

*DJ BAS-JAN MUNTEN*

Deze TOP-Dj staat voor 100% feestgarantie op elk evenement!

*FEESTDJ ROBIN-S*

Al sinds jaren de resident Dj van Muziekcafé Candlelight

Tickets

EarlyBird tickets €12,50 (200 stuks) Reguliere tickets €15,-. Aan de deur €18,-

Tickets zijn verkrijgbaar bij Muziekcafe Candlelight / Grandcafe Spek&Bonen / Today Jeanswear en de Kantine VV Sliedrecht

Locatie: VV Sliedrecht Organisator: Candlelight