Claptunes - A tribute to Eric Clapton

Zaterdag 16 september 2017, van 21:00 uur tot 01:00 uur.

Vier muziekvrienden, ervaren rasmuzikanten, met de energie van jonge honden. In 2014 begonnen in een oefenhok met het doel om samen een bluesband te beginnen. Vanaf de eerste noten was het raak en het idee om er iets speciaals van te maken ontstond al snel: het songbook van Eric Clapton!

Claptunes nemen ons mee langs de songs van Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos en natuurlijk ook het solowerk van mister Slowhand. Vrije, maar zeker herkenbare versies van Clapton 'classics' als: Cocaïne, Wonderfull Tonight, Sunshine of your love en Crossroads komen uiteraard voorbij, terwijl ook de echte bluesliefhebbers helemaal op hun wenken worden bediend.

Een optreden van Claptunes is een muziekreis door de tijd die iedere fan van classic rock, blues en sfeervolle live muziek zal aanspreken. De dampende blues spat om je oren met regelmatig een klein verhaaltje achter de songs. Een te gekke muziekbeleving voor liefhebbers!

Claptunes bestaan uit:

Stef Woestenenk – Zang en gitaar

Henk Buiting – Hammond/piano en zang

Ronald Buiting – Drums en zang

Han Thie – Bas en zang

De band begint om 21.00 uur en zal tot de late uurtjes spelen.

De entree is gratis.

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: Moonshine Sliedrecht