Van woensdag 20 september 2017 tot en met donderdag 21 september 2017, van 19:00 tot 21:00 uur.

Op 20 en 21 september 2017 is het weer zo ver, de inloopavonden voor bruidsparen! Hebben jullie trouwplannen en zijn jullie opzoek naar een mooie locatie voor jullie grote dag? Van 19:00 uur tot 21:00 uur zijn de deuren van Partycentrum de Lockhorst geopend.

Tijdens deze avonden is Partycentrum de Lockhorst volledig in trouwstijl aangekleed en kunnen jullie de locatie bezichtigen. Daarnaast is er uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen en gaan de gastheren en gastvrouwen graag met jullie in gesprek over de wensen van jullie bruiloft.

Locatie: Sportlaan 1 Organisator: Partycentrum De Lockhorst Telefoonnummer: 0184-499305 Email: administratie@partycentrumdelockhorst.nl Website: www.partycentrumdelockhorst.nl/