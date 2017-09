Status Quo 4-ever in The Moonshine

Zaterdag 23 september 2017, van 21:30 uur tot 01:00 uur.

Status Quo 4-ever werd nog niet zo lang geleden opgericht na een oproep op Facebook. Het doel van de band was vanaf dag 1 duidelijk... de beste Status Quo tribute band van Europa worden. Tijdens de eerste repetities van het viertal werd duidelijk dat dit geen loze woorden waren en the rest is history zullen we maar zeggen.

Status Quo 4-ever brengt het reportoire van de Engelse band met bakken energie. Zowel de rauwheid waar Quo om bekend staat is aanwezig, maar ook de harmonieuze samenzang/gitaarspel van frontmannen Rossi/Parfitt wordt eer aangedaan. Bekende meezingers als Down Down, Roll Over Lay Down en Whatever You Want zullen te horen zijn maar ook, speciaal voor de fans, minder bekende juweeltjes zoals Big Fat Mama, Softer Ride en 4500 Times.

Status Quo 4-ever bestaat uit de volgende ervaren muzikanten:

Marcus (Parfitt) Pronk: zang/gitaar (Up to Eleven)

Jeroen (Rossi) Scheepers: zang/gitaar (JD Walker RetroRock)

Sjoerd Boom: drums (Jet B, Wildfire en getourd met Maension in de USA)

Peter-Jan Mischke: bas (Fitzkin, support voor Motörhead).

De band begint om 21.30 uur en zal tot de late uurtjes spelen.

De entree is gratis.

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: Moonshine Sliedrecht