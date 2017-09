Zaterdag 23 september 2017 vanaf 11:30 uur.

Het Dordrechts Museum gaat samen met ‘Erbij in Sliedrecht’ workshops aanbieden aan de bezoekers van het Kom erbij Festival om actief deel te nemen aan de beleving van kunst. Ze zijn geïnspireerd op het leven en werk van Vincent van Gogh. Er worden twee workshops gegeven op locatie van de Bibliotheek.



Kunst Maakt de Mens is een educatief programma, waarbij het Dordrechts Museum naar de mensen komt. Concreet betekent dit dat het museum op verschillende locaties een workshop aanbiedt onder begeleiding van een ervaren kunstdocent. In de workshop ontdekken deelnemers dat je met kunst jezelf kunt uitdrukken. De kern is dat je erachter komt wat kunst met je kan doen, ongeacht leeftijd of mogelijkheden. Het leven en werk van Vincent van Gogh vormen de inspiratie om de kunstenaar in jezelf te ontdekken.



Van Gogh in Dordrecht

De eerste vier maanden van 1877 leefde en werkte Vincent van Gogh in Dordrecht, waar hij onder de indruk raakte van de stad en de kunst van met name Ary Scheffer. Voor Dordrechts Museum een aanleiding om ook deel te nemen aan het project. 'Maar de belangrijkste reden is dat wij gevoel voor schoonheid en het beleven van kunst met een zo breed mogelijk publiek willen delen', aldus directeur Peter Schoon. 'Op deze manier bereiken we ook mensen die, om welke reden dan ook, het museum niet of nauwelijks bezoeken.'

Het project Kunst Maakt de Mens is een initiatief van het Van Gogh Museum. In eerste instantie werden de workshops in de regio Amsterdam gegeven, maar inmiddels zijn andere musea die een link hebben met Vincent van Gogh aangehaakt.

De workshop Kunst Maakt de Mens vindt plaats tijdens het Kom erbij Festival op 23 september 2017 in de Bibliotheek AanZet aan de Scheldelaan 1. De eerste workshop start om 11.30 uur en de tweede workshop om 13.30 uur. Er kunnen 14 personen deelnemen per workshop. Wilt u verzekerd zijn van een plekje? Meldt u zich dan alvast aan door te mailen naar c.brouwer@welzijnswerksliedrecht.nl.

