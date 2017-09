Zaterdag 23 september 2017, van 11:00 uur tot 15:00 uur.

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseert Erbij in Sliedrecht het Kom erbij Festival. Het festival staat open voor alle inwoners van Sliedrecht. Het is een gezellig uitje, en bij uitstek een gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten.

Erbij in Sliedrecht roept iedereen op om de verbinding te maken. Door mee te doen aan een van de vele activiteiten. Zelf, of samen met iemand uit je omgeving. Bijvoorbeeld iemand met een klein sociaal netwerk of iemand die last heeft van eenzaamheid.

Het Kom erbij Festival wordt dit jaar georganiseerd in de Bibliotheek en op het naastgelegen grasveld.

Het programma is heel divers. Komt u/ kom jij ook?

Locatie: Scheldelaan 1 en het grasveld ernaast Organisator: Erbij in Sliedrecht Website: www.welzijnswerksliedrecht.nl